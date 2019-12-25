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Власти Петербурга дали комментарии по поводу смерти медсестер во время пандемии
Сегодня, 9:21
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ruzannar

Власти Петербурга дали комментарии по поводу смерти медсестер во время пандемии

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У медработниц были другие тяжелые болезни на фоне вируса.

В Комитете по здравоохранению Петербурга прокомментировали причины смерти четырех медсестер, имена которых числятся в неофициальном списке российских медиков, якобы умерших в период пандемии COVID-19.

Как сообщила пресс-служба комитета, у медработниц были либо другие тяжелые болезни на фоне вируса, которые и привели к смерти, либо они заразились не во время работы.

Напомним, что в соцсетях и Telegram-каналах появился неофициальный "Список памяти", в котором медики делятся информацией, связанной со смертью врачей, якобы умерших от коронавируса. Именно в нём упоминалась смерть медсестер. 

Ранее мы сообщили, что семья умершего от коронавируса врача получит единовременную выплату.

Фото: Pixabay

Теги: больница боткина, медсестры, пандемия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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