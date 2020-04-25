Семья умершего от коронавируса врача получит единовременную выплату

Специальная комиссия проведет проверку и выяснит, точно ли коронавирус стал причиной смерти врача.

В реанимации больницы имени Боткина скончался врач-анастезиолог Александровской больницы Сергей Белошицкий. Об этом сообщили 78.ru со ссылкой на оперштаб.

Сообщается, что доктор скончался от сердечно-лёгочной недостаточности, обусловленной пневмонией. При жизни ему поставили диагноз COVID-19. После того, как установят связь заболевания и смерти с исполнением служебных обязанностей, семья Сергея Блошицкого получит единовременную выплату, которая положена медицинским работникам.

Соболезнования в связи со смертью коллеги выразил генеральный директор НМИЦ имени В.А. Алмазова, академик РАН Евгений Шляхто.

Более 20 лет Сергей Белошицкий проработал в Елизаветинской больнице.

Ранее мы писали, что врач скончался после заражения коронавирусом.

Фото: telegram-канал "Петербург против коронавируса"