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Семья умершего от коронавируса врача получит единовременную выплату
Сегодня, 16:30
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smirenny

Семья умершего от коронавируса врача получит единовременную выплату

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Специальная комиссия проведет проверку и выяснит, точно ли коронавирус стал причиной смерти врача.

В реанимации больницы имени Боткина скончался врач-анастезиолог Александровской больницы Сергей Белошицкий. Об этом сообщили 78.ru со ссылкой на оперштаб. 

Сообщается, что доктор скончался от сердечно-лёгочной недостаточности, обусловленной пневмонией. При жизни ему поставили диагноз COVID-19. После того, как установят связь заболевания и смерти с исполнением служебных обязанностей, семья Сергея Блошицкого получит  единовременную выплату, которая положена медицинским работникам.

Соболезнования в связи со смертью коллеги выразил генеральный директор НМИЦ имени В.А. Алмазова, академик РАН Евгений Шляхто.

Более 20 лет Сергей Белошицкий проработал в Елизаветинской больнице. 

Ранее мы писали, что врач скончался после заражения коронавирусом.

Фото: telegram-канал "Петербург против коронавируса"

Теги: коронавирус, коронавирус в петербурге
Категории: Лента новостей, Происшествия, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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