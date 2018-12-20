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Врач Елизаветинской больницы скончался после заражения коронавирусом
Сегодня, 11:04
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ruzannar

Врач Елизаветинской больницы скончался после заражения коронавирусом

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Он заболел во время работы с пациентами. 

Анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы скончался после заражения COVID-19. Он заболел во время работы с пациентами. 

После того, как у врача обнаружили коронавирус, он был подключен к аппарату ИВЛ, а позже и на ЭКМО, однако организм не выдержал.

Сергей Белошицкий проработал в Боткинской больнице более 20 лет, затем перешёл в Елизаветинскую, ежедневно выполняя свой врачебный долг.

По последним данным, в Боткинской больнице 121 медик заразился коронавирусом: трое из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ранее мы сообщили, что три медика с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии в Боткинской больнице.

Фото: Pixabay

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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