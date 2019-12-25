В Елизаветинской больнице появились "умные" турникеты

Устройства измеряют температуру посетителей всего за три секунды.

При входе в Елизаветинскую больницу на улице Вавиловых, 14 появились "умные" турникеты. Устройства измеряют температуру посетителей всего за три секунды. Если температура оказывается выше допустимой нормы, то вход автоматически блокируется.

Такая мера особенно актуальна сейчас: в медучреждении возобновляются плановые госпитализации и амбулаторные приемы пациентов. Турникеты позволят избежать распространение коронавируса. У устройств есть также несколько других функций: распознавание лица, формирование базы данных и анализирование информацию.

Ранее мы сообщили, что Центр имени Алмазова возобновил плановый прием пациентов.

Фото: Pixabay