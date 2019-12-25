Центр имени Алмазова возобновил плановый прием пациентов

Запись на прием открыта на проспекте Пархоменко, 15.

В пятницу, 10 июля, стало известно, что НМИЦ имени Алмазова в Петербурге возобновил плановый прием пациентов, сообщили в пресс-службе центра.

Запись на прием открыта в лечебно-реабилитационном комплексе на проспекте Пархоменко, 15. Пациенты могут записаться к специалистам по следующим направлениям: кардиология, эндокринология, сердечно-сосудистая хирургия, неврология, нейрохирургия, травматология и ортопедия, офтальмология, гематология и функциональная диагностика.

Запись также открыта в консультативно-диагностическом отделении для женщин перинатального центра на улице Аккуратова, 2, а также в детском лечебно-реабилитационном комплексе (ДЛРК) на Коломяжском проспекте, 21/2.

Отмечается, что посетители должны приходить в строго назначенное время и иметь при себе СИЗ. На входе будет измеряться температура. Пациентам от 60 лет и старше, а также с ограниченными возможностями здоровья разрешат пройти с одним сопровождающим.

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Фото: Piter.TV