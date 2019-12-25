Глава Петербурга прокомментировал рост темпов заражения коронавирусов

Губернатор Александр Беглов рассказал подписчикам "ВКонтакте" о ситуации с заболеваемостью и том, как в Петербурге идет отмена введенных из-за коронавируса ограничений.
Губернатор отметил, что в городе есть небольшой рост заболевших и напомнил о важности социальной дистанции, о важности ношения масок и перчаток.
Также глава Петербурга сообщил, что с 13 июля начнут работать салоны красоты, но записываться в них нужно заранее. Также с этого числа начнут работать тренировочные базы.
Фото: pixabay
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