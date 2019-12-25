Глава Петербурга прокомментировал рост темпов заражения коронавирусов

Также губернатор рассказал о предстоящем снятии ограничений.

Губернатор Александр Беглов рассказал подписчикам "ВКонтакте" о ситуации с заболеваемостью и том, как в Петербурге идет отмена введенных из-за коронавируса ограничений.

Губернатор отметил, что в городе есть небольшой рост заболевших и напомнил о важности социальной дистанции, о важности ношения масок и перчаток.

Также глава Петербурга сообщил, что с 13 июля начнут работать салоны красоты, но записываться в них нужно заранее. Также с этого числа начнут работать тренировочные базы.

Фото: pixabay