Что откроется в Петербурге с 13 июля?

С понедельника в городе на Неве снимают ряд ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Документ об изменениях в постановление правительства № 121 "О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" подписал губернатор Александр Беглов.

СПб ограничения коронавирус

С 13 июля в Петербурге в полном объеме возобновится работа парикмахерских и салонов красоты. Однако посетителей будут принимать только по предварительной записи.

Кроме того, для горожан станут доступны бани и некоторые бытовые услуги. В Северной столице вновь разрешат проводить тренировки в спортивных секциях. Однако входить в комплексы смогут только тренеры, спортсмены и обслуживающий персонал.

Доступ горожан в организации, которые возобновят работу, разрешается только при условии соблюдения требований безопасности. Работникам и посетителям необходимо использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать дистанцию в 1,5 метра и обрабатывать руки при входе в помещение. Организация должна следовать стандарту безопасной деятельности и иметь уникальный QR-код.

Также с 13 июля петербуржцы смогут обращаться в Центр организации социального обслуживания не только на дому, но и в стационарной и полустационарной форме. На пляжах по-прежнему необходимо ежедневно дезинфицировать контактные поверхности и следить за соблюдением дистанции между отдыхающими не менее 1,5 метров.

Ограничения на проведение спортивных, досуговых, экскурсионных мероприятий и групповых занятий продлевается до 26 июля.

Снятие ограничений по коронавирусу

С понедельника, 13 июля, в полноценном режиме начнет работать петербургская подземка. В конце марта метрополитен перешел на режим выходных и стал закрываться уже в десять часов вечера.

Решение о возвращении привычного графика работы метро было принято правительством города по согласованию с Роспотребнадзором. Теперь подземка будет работать, как и до пандемии – до полуночи. При этом продолжится ежедневная усиленная санитарная обработка вестибюлей и подвижного состава.

Когда откроется ИКЕА

С 13 июля также возобновится работа шведского концерна ИКЕА под Петербургом. Магазины откроются в торговых центрах "Мега Дыбенко" и "Мега Парнас". Пускать покупателей будут в ограниченном количестве и только в масках.

Число посетителей в магазине и соблюдение социальной дистанции будут контролировать при помощи системы подсчета. При максимально допустимой заполненности сотрудники ИКЕА будут просить покупателей ожидать своей очереди перед входом.

Кроме того, во всех магазинах ИКЕА будут действовать новые правила. Сотрудникам выдадут средства индивидуальной защиты, каждое утро им будут измерять температуру, на пол нанесут разметку в 1,5 метра и установят в залах защитные перегородки. В компании пообещали проводить регулярную дезинфекцию всех помещений.

Получить услуги планирования и заглянуть в дизайн-студию ИКЕА можно будет только по предварительной записи. Обмен и возврат товаров придется планировать заранее вплоть до 31 августа.

Стоит отметить, что продуктовый отдел откроется только в ТК "Мега Парнас". Рестораны и детские комнаты будут закрыты в обоих магазинах.

Этапы снятия ограничений по коронавирусу: что уже открыто в СПб

Выход из карантинного режима власти Петербурга запланировали в три этапа. Первый этап стартовал 15 июня. В этот день, в частности, открыли фотостудии и мебельные магазины, возобновилось оказание бытовых услуг вне торговых центров. Также с 15 июня в полном объеме восстановилось действие льготных и бесплатных проездных билетов на пригородных поездах и автобусах. По предварительной записи начали работать библиотеки и архивы, риэлтерские организации и рекрутинговые агентства, открылись мастерские по обслуживанию и аренде велосипедов и самокатов.

В конце июня – начале июля началась реализация второго этапа. Так, с 28 июня открылась навигация по рекам и каналам, однако без питания на борту. Для петербуржцев стали доступны зоопарки площадью более 5 га. ЗАГСам разрешили проводить торжественные регистрации брака. При этом в помещении, где проходит роспись, могут находиться одновременно не более 10 человек, за исключением работников.

29 июня возобновилась работа летних кафе и веранд. С этого времени горожанам также можно вновь посещать парки, сады и скверы, открылись детские и спортивные площадки.

С 6 июля в Петербурге заработали государственные музеи и выставочные залы. Для посетителей открылись Петропавловская крепость, Зоологический музей, Музей обороны и блокады Ленинграда, Государственный литературный музей "XX век" и другие культурные учреждения. Эрмитаж возобновит работу не раньше середины июля, с 15 июля откроется Русский музей, в это же время могут открыться кинотеатры.

На экскурсиях допускается максимум пять посетителей. Они должны держать дистанцию не менее 1,5 метров. Аудиогиды должны быть с одноразовыми наушниками, после каждого использования устройства необходимо дезинфицировать.

Кроме того, 6 июля открылись фитнес-центры и бассейны, которые были закрыты из-за пандемии коронавируса. В спортзалах на человека должно приходиться не менее 4 квадратных метров от площади зала, в бассейнах – не более одного человека на 10 квадратных метров площади воды. Более того, посещение возможно исключительно по сеансам с интервалами между ними не менее 30 минут.

Спортзалы и бассейны, находящиеся в ТРК, пока остались закрытыми.

Реализация третьего этапа запланирована на конец июля. Ожидается, что в этот период времени откроются торговые центры, аттракционы и прокат лодок. До 26 июля продлеваются ограничения на проведение спортивных, досуговых, экскурсионных мероприятий и групповых занятий.

Фото: pixabay.com, Instagram / ikea_rus