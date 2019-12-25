В Пeтeрбургe 274 человека заразились коронавирусом

В городе сейчас 20043 заболевших.

По состоянию на 12 июня, в Петербурге зафиксировано 274 случая выявления COVID-19. На данный момент в городе 20043 зараженных. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

В Ленобласти также 52 новых заболевших.

Всего в России за минувшие сутки подтверждено 8987 новых случаев в 84 регионах. Почти у половины зараженных нет клинических проявлений болезни.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге за сутки выявили минимум больных с COVID-19 с начала мая.

Фото: Piter.tv