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В Пeтeрбургe 274 человека заразились коронавирусом
Сегодня, 10:37
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ruzannar

В Пeтeрбургe 274 человека заразились коронавирусом

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В городе сейчас 20043 заболевших.

По состоянию на 12 июня, в Петербурге зафиксировано 274 случая выявления COVID-19. На данный момент в городе 20043 зараженных. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

В Ленобласти также 52 новых заболевших.

Всего в России за минувшие сутки подтверждено 8987 новых случаев в 84 регионах. Почти у половины зараженных нет клинических проявлений болезни.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге за сутки выявили минимум больных с COVID-19 с начала мая.

Фото: Piter.tv

Теги: анализ на коронавирус, борьба с коронавирусом, вакцина от коронавируса
Категории: Коронавирус в Петербурге, Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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