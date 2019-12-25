В Петербурге за сутки выявили минимум больных COVID-19 с начала мая

За этот период времени новую коронавирусную инфекцию зафиксировали у 303 людей.

За минувшие сутки в России выявили 8779 новых случаев заражения коронавирусом, из них 36,8% не имели клинических проявлений болезни. При этом полностью выздоровели 8367 россиян, умерли 174 человека. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

Больше всего заболевших за указанный период времени зарегистрировано в Москве и Московской области – 1436 и 724 соответственно. В Петербурге за сутки коронавирус выявили всего у 303 людей. Это минимум с 5 мая, когда заболели 226 человек. В Ленобласти коронавирус диагностировали еще у 54 новых пациентов.

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