Александр Беглов поблагодарил предпринимателей Петербурга за терпение

Он обсудил с бизнесменами поэтапное снятие ограничений.

Губернатор Петербурга Александр Беглов в рамках онлайн-конференции, посвященной Дню российского предпринимательства, обсудил с бизнесменами города поэтапное снятие ограничений.

Градоначальник поблагодарил собеседников за терпение и понимание. Он подчеркнул, что власти города помогут бизнес-сообществу восстановиться после пандемии коронавируса.

Поэтапное снятие ограничений начнется 15 июня. Все правила обсуждаются с Роспотребнадзором. В частности, в первом этапе планируется открытие парикмахерских. Также возобновиться работа мебельных магазинов, оказание бытовых услуг, откроются бани и фотоателье. В город вернется каршеринг и будет разрешен доступ в библиотеки.

Реализация второго этапа начнется с 25 июня. В это время возобновится навигация по рекам и каналам, но без питания на борту. Также откроются летние кафе и веранды, станут доступны зоопарки и дворцово-парковые зоны.

На последнем, третьем, этапе возобновится работа салонов красоты, физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов и фитнес-центров.

Ранее мы писали, что в трех регионах РФ оценят популяционный иммунитет к коронавирусу.

Фото: пресс-служба губернатора Петербурга