Беглов обнародовал план снятия ограничений в Петербурге

С 25 июня в городе должна возобновиться работа летних кафе и навигация по рекам и каналам.

На заседании Общественного совета по развитию малого и среднего предпринимательства губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал о втором этапе снятия ограничений, введенных в городе в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба главы Северной столицы.

По словам Беглова, с 25 июня должна возобновиться работа летних кафе и веранд. Также в это время может открыться навигация по рекам и каналам, однако без питания на борту. В настоящее время Роспотребнадзор прорабатывает вопрос о возможности открытия зоопарка. По словам Беглова, все эти решения будут зависеть от соблюдения действующих правил самоизоляции и эпидемиологической обстановки в городе.

На третьем этапе в Петербурге откроются салоны красоты, которые смогут работать только по предварительной записи, а также фитнес-центры и бассейны.

Ранее мы писали, что Смольный выделил еще миллиард рублей для бизнеса и промышленности.

Фото: пресс-служба губернатора Петербурга