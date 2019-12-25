Смольный выделил еще миллиард рублей для бизнеса и промышленности

Дополнительные средства получили Фонд развития промышленности и Фонд содействия кредитованию бизнеса.

В Смольном решили поддержать городской малый и средний бизнес дополнительными средствами: Фонду содействия кредитованию таких предпринимателей и Фонду развития промышленности выделили по 500 млн рублей. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, меру осуществили в рамках второго пакета мер по поддержке пострадавших в пандемию отраслей экономики.

Предприниматели смогут получить выделяемые деньги в виде микрозаймов и использовать их на зарплаты своим сотрудникам. Ожидается, что денежная помощь поможет сохранить порядка 13 тысяч рабочих мест в организациях малого и среднего бизнеса. Промышленные же предприятия получат деньги, если производят средства индивидуальной защиты, медоборудование и дезинфицирующие средства. Во время пандемии часть предприятий экстренно переключилась на выпуск именно такой необходимой продукции. Отмечается, что Фонд содействия кредитованию будет докапитализирован на 2 миллиарда рублей, а Фонд развития промышленности – на миллиард.

Также власти города выделили более 15 миллиардов рублей на оплату коммунальных услуг в бюджетных учреждениях.

Фото: Piter.TV