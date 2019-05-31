Власти города выделили более 15 миллиардов рублей на оплату коммунальных услуг в бюджетных учреждениях

На оплату электричества выделили 7,9 миллиарда рублей.

Смольный выделил бюджетным учреждениям 16,4 миллиарда рублей на оплату коммунальных услуг, сообщил губернатор города.

Для оплаты тепловой энергии выделили 6,7 миллиарда, для оплаты воды и канализации – 1,6 миллиарда, газа – 124 миллиона. Задолженность городских и муниципальных учреждений на 1 мая составила 254 миллиона рублей. По отношению к годовой сумме коммунальных расходов бюджетных организаций составляет всего 1,5%. Руководители исполнительных органов проконтролируют, чтобы подведомственные учреждения оплатили счета полностью.

Ранее мы писали, что петербургское УФАС попросило отменить штрафы для гостиниц за неуплату коммунальных платежей.

Фото: Piter.TV