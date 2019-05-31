Администрация объяснила новоселам, как оплачивать коммунальные услуги без счетчиков

В новых домах еще нет счетчиков.

В среду, 2 сентября, в администрации Петродворцового района объяснили, как следует поступить после покупки квартиры и что делать в случае, если плата начисляется по количеству зарегистрированных лиц.

Первым делом нужно связаться с управляющей компанией и сообщить о покупке жилья – там должны произвести перерасчет платы. Так, новый собственник обязан оплачивать коммунальные услуги с момента регистрации права в Росреестре, если иное не было предусмотрено договором купли-продажи жилья. Долг же по оплате должны взыскать с предыдущего владельца. В случае отказа собственника платить, УК обратятся в суд.

В случае, если работники УК отказываются производить перерасчет, то их решение также можно обжаловать в Госжилинспекции города или обратиться в суд.

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Фото: Piter.TV