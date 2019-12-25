Как вырастут тарифы за ЖКУ в Петербурге в 2021 году

Так называемая приватизации ГУП "ТЭК СПб" на потребителях никак не скажется.

Вице-губернатор Петербурга Максим Шаскольский в эфире программы "Итоги дня" на телеканале "78" заявил, что минимальное повышение тарифов за коммунальные услуги в прошлом году не было предвыборным ходом. По его словам, правительству просто грамотно удалось перераспределить ресурсы.

Чиновник отметил, что губернатор Александр Беглов поручил проверить затраты ресурсов снабжающих организаций. Благодаря проверке были выявлены большие резервы, расторгнуты невыгодные договора, власти города смогли полностью избавиться от неэффективных затрат. В результате все эти меры позволили потребителям сэкономить только в 2019 году и только на водоснабжение — 1 млрд 300 тысяч рублей. "В 2020 году эта тенденция по сдерживанию темпов ростов тарифов продолжилась", - отметил Шаскольский.

Вице-губернатор также добавил, что так называемая приватизации ГУП "ТЭК СПб" на потребителях никак не скажется. Он объяснил, что ГУП станет акционерным обществом со 100% долей города.

"Ничего не поменяется, но, во-первых, это исполнение федерального закона, а во-вторых, это возможность объединить компанию с той же "Теплосетью", - заявил чиновник.

По прогнозу эксперта, рост тарифов на ЖКУ следующим летом не превысит 3,5%. В настоящее время продолжаются работы по сокращению затрат.

Ранее мы писали, что темпы роста тарифов на ЖКУ в Петербурге останутся ниже инфляции.

Фото: Piter.TV