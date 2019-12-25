Темпы роста тарифов на ЖКУ в Петербурге останутся ниже инфляции

Речь идет о тарифах 2021 года.

В 2021 году в Петербурге сохранят минимальный темп роста тарифов. Как рассказали в пресс-службе Смольного, губернатор обратился в Федеральную антимонопольную службу с предложением об установлении максимального индекса изменения платы за коммунальные услуги в размере 3,5%. Отмечается, что это самый низкий уровень с 2014 года.

По всей России индекс изменения тарифа снижается все последние годы: с 6% в 2018 году до 3,8% в 2020 году. В Петербурге тарифы растут медленнее, чем в других регионах страны: 2018 году индекс рост остановился на показателе 5%, в последующих годах – 4,3% и 3,5% соответственно. Эти цифры ниже предельных показателей федерального индекса и вместе с этим ниже уровня инфляции. Кроме того, реальный рост платежей за ЖКУ в Петербурге ниже установленного регионального индекса, за год платежи возросли в цене лишь на 3,3%.

До декабря ФАС опубликует постановление о предельных индексах тарифов платы за ЖКУ, после чего петербургский комитет по тарифам установит размеры платы за тепло, газ, электричество и воду, которые вступят в силу с 1 июля 2021 года.

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Фото: Piter.TV