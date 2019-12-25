Во Фрунзенском районе комплексно обновляют панельные многоэтажки

Работы ведутся по схеме "капремонт, текущий, косметический ремонт, благоустройство территории".

В Купчино обновляют панельные многоэтажки комплексным подходом. Как рассказали в пресс-службе Смольного, после капитального ремонта в доме проводят текущий и косметический ремонт, а потом приводят в порядок территорию рядом. Так дом получается полностью обновленным.

Сейчас в Петербурге проходит такую "процедуру" девятиэтажный дом №22 по улице Белы Куна. За последние несколько лет в нем обновили водо- и электроснабжение, заменили лифты, отремонтировали кровлю и фасад, а также лестничные клетки. На новые заменили стояки и систему канализации, общедомовые приборы учета тепла и воды. Дом полностью подготовили к грядущему отопительному сезону.

Ранее мы писали, что в Выборгском районе появится несколько новых спортивных объектов.

Фото: Piter.TV