В Выборгском районе появятся несколько новых спортивных объектов

Их построят до конца текущего года.

В Выборге и в Выборгском районе появятся несколько спортивных объектов до конца текущего года. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Так, в скором времени в эксплуатацию будет введён универсальный спортивный зал в высоцкой школе №12. Кроме того подходит к концу второй этап строительства крытого катка в Выборге. В 2022 году появится тренировочная площадка в поселке Рощино.

Отметим, что по данным пресс-службы правительства Ленинградской области за ближайшие 3 года в регионе построят 24 многофункциональных спортивных центра стоимостью 4,8 миллионов рублей.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборге прошло мероприятие "Героев помним имена".

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район"