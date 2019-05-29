В ВЦКП рассказали как дистанционно передавать показания счетчиков

Расчётный центр ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство" напоминает, что в сезон летних отпусков у граждан несколько способов для удаленной передачи показаний и оплаты квитанций за коммунальные услуги.

В связи с началом летнего сезона ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство" напоминает о своевременной передачи показаний приборов учёта для проведения начислений за жилищно-комумнальные услуги. Если наниматель или собственник жилого помещения не передал показания счётчиков в установленный срок, то первые три месяца начисления производятся на основании среднего расхода коммунальной услуги, который был зафиксирован прибором учета в прошлые месяцы. А затем расчёт идет по нормативу.

ВЦКП обращает внимание, что при начислении платы за коммунальные услуги учитываются сведения о показаниях приборов учёта, которые представлены не позднее 25 числа текущего месяца. К тому же, как подчеркивают в вычислительном центре, показания счётчиков можно зафиксировать и дистанционно.

Передать показания можно в Личном кабинете на сайте www.kvartplata.info, с помощью мобильного приложения "ЖКХ+", через платёжный терминал или по телефону (812) 325-05-43. Либо можно связаться с бухгалтерией управляющей организации или ГКУ ЖА.

Оплатить "розовую квитанцию" можно без комиссии через мобильное приложение "ЖКХ+", а также на сайте ГУП ВЦКП "Жилищное хозяйство" www.kvartplata.info. Также оплату можно произвести через банки, банкоматы, терминалы по приему наличных платежей, платёжные системы и безналичным платежом. Для клиентов всегда работает справочная служба: (812) 335-85-08.

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