Эксперты объяснили, почему в России резко упал спрос на льготную ипотеку

В прошлом году каждый четвертый кредит на жилье выдавался в рамках госпрограммы.

В последнее время в России резко упал спрос на льготную ипотеку. Эксперты рассказали "Известиям" о причинах потери интереса к программе.

Так, в 2020 году каждый четвертый кредит на жилье в стране выдавался в рамках госпрограммы. В результате выросли цены на жилье. Для многих потенциальных покупателей выгода от ставок оказалась перечеркнута реальными ценами.

В настоящий момент почти одинаково стоят первичная и вторичная недвижимость. Дело в том, что россияне не готовы ждать, когда в эксплуатацию введут новый дом. гендиректор центра недвижимости "Квадрат" Павел Антонин считает, что людям проще купить сразу готовую квартиру.

Гендиректор агентства недвижимости "Бон Тон" Наталья Кузнецова подчеркнула, что в июле спрос на льготную ипотеку упал в том числе из-за сезона отпусков. Кроме того, многие россияне уехали на дачу из-за удаленной работы.

Эксперты предполагают, что уже осенью спрос на ипотеку начнет восстанавливаться.

Фото: pixabay