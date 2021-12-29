Хуснуллин рассказал, что привело к росту цен на жилье в России

Он считает, что цены на жилье выросли из-з дефицита рабочей силы.

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил в эфире телеканала "Россия-24", что к росту цен на жилье привели дефицит рабочей силы и переход на эскроу-счета.

По словам вице-премьера, ипотека является регулятором спроса.

Когда нам нужно было подстегнуть спрос, мы действительно дали льготную ипотеку. На самом деле, ключевой фактор снижения стоимости ипотеки — это мягкая политика ЦБ. Когда ключевая ставка снизилась до 4%, ипотека автоматом упала. Марат Хуснуллин, вице-премьер России

Хуснуллин казал, что ипотека прибавила к стоимости жилья в общем росте порядка 8%. По его словам, в больше степени на цены повлияла инфляция как внутри России, так и на внешних рынках.

Ранее мы писали, что спрос на апартаменты в Петербурге побил исторический рекорд.

Видео: YouTube / Россия 24