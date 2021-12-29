Хуснуллин рассказал, что привело к росту цен на жилье в России

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил в эфире телеканала "Россия-24", что к росту цен на жилье привели дефицит рабочей силы и переход на эскроу-счета.
По словам вице-премьера, ипотека является регулятором спроса.
Когда нам нужно было подстегнуть спрос, мы действительно дали льготную ипотеку. На самом деле, ключевой фактор снижения стоимости ипотеки — это мягкая политика ЦБ. Когда ключевая ставка снизилась до 4%, ипотека автоматом упала.
Марат Хуснуллин, вице-премьер России
Хуснуллин казал, что ипотека прибавила к стоимости жилья в общем росте порядка 8%. По его словам, в больше степени на цены повлияла инфляция как внутри России, так и на внешних рынках.
Ранее мы писали, что спрос на апартаменты в Петербурге побил исторический рекорд.
Видео: YouTube / Россия 24
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