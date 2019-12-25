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Медведев: в Европу проник призрак коммунизма
Сегодня, 14:50
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Медведев: в Европу проник призрак коммунизма

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Таким образом зампред Совбеза РФ прокомментировал намерение более обеспеченных европейских стран делиться газом с бедными членами ЕС.

По мнению зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, в Европу проник призрак коммунизма. Таким образом политик высказался о планах Еврокомиссии делить газ между более обеспеченными странами ЕС и их партнерами, которых в наибольшей степени затронет прекращение импорта. Свою точку зрения Медведев выразил в Telegram-канале.

Толстых европейцев, обеспеченных газом из разных источников, собираются заставить делиться с бедными, но гордыми, которые не хотят платить России рублями за наше топливо.

Дмитрий Медведев, зампред Совбеза РФ

Руководитель отметил, что помимо нормированного энергопотребления европейцам можно прибегнуть и к другим коммунистическим приемам - например,  введению продуктовых карточек.

Ранее мы сообщили о том, что Путин поздравил лидеров и народы СНГ с 77-ой годовщиной Победы.

Фото: kremlin.ru

Теги: вице-премьер россии марат хуснуллин, волноваха, мариуполь, политика
Категории: Лента новостей, Новости России,

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