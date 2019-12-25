Медведев: в Европу проник призрак коммунизма

По мнению зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева, в Европу проник призрак коммунизма. Таким образом политик высказался о планах Еврокомиссии делить газ между более обеспеченными странами ЕС и их партнерами, которых в наибольшей степени затронет прекращение импорта. Свою точку зрения Медведев выразил в Telegram-канале.
Толстых европейцев, обеспеченных газом из разных источников, собираются заставить делиться с бедными, но гордыми, которые не хотят платить России рублями за наше топливо.
Дмитрий Медведев, зампред Совбеза РФ
Руководитель отметил, что помимо нормированного энергопотребления европейцам можно прибегнуть и к другим коммунистическим приемам - например, введению продуктовых карточек.
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Фото: kremlin.ru
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