Путин поздравил лидеров и народы СНГ с 77-ой годовщиной Победы

Президент РФ в своем послании призвал к сохранению правды о событиях Великой Отечественной войны и отметил, что возрождение нацизма нельзя допустить в современном мире.

Президент РФ Владимир Путин поздравил власти и граждан стран СНГ (Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, ЛДНР, а также народы Грузии и Украины) с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Обращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

Путин отметил, что в современном мире ни в коем случае нельзя допустить возрождение нацизма. Также президент призвал к сохранению правдивой информации о военном времени. В заключение лидер подчеркнул, что важно отдать уважения воинам и труженикам тыла, которые сокрушили гитлеровский режим.

Сегодня общий долг — не допустить возрождения нацизма, принесшего столько страданий людям разных стран. Необходимо сохранять и передавать потомкам правду о событиях военных лет, общие духовные ценности и традиции братской дружбы. Владимир Путин, президент РФ

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не может проиграть в конфликте на Украине.

Фото: kremlin.ru