Лукашенко: Россия не может проиграть в конфликте на Украине

Президент Белоруссии заметил, что только Минск поддерживает Москву.

Россия не может проиграть в конфликте на Украине. Соответствующее заявление в интервью для иностранных журналистов сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он пообщался с представителями агентства Ассошиэйтед Пресс. Политик заметил, что проигрыш невозможен по определению, но при этом Москву сейчас поддерживает только Минск. В это же время против РФ находится 50 государств, которые присоединились в Объединенным войскам.

Напомним, что российская сторона начала специальную военную операцию на Украине утром 24 февраля. Лидер страны Владимир Путин назвал ее целью защиту граждан Донбасса, которые подвергались издевательствам со стороны киевского режима. Вооруженные силы РФ планируют завершить демилитаризацию страны, а также ее денацификацию. Россия намерена предать суду военных преступников, ответственных за преступления против гражданского населения в ДНР и ЛНР.

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Фото и видео: Telegram / Пул Первого