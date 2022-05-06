Лукашенко: британцы приезжали в Бучу готовить информационные вбросы

Президент Белоруссии призвал западную прессу прекратить врать.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что британцы приезжали из Львова в Бучу на территорию Киевской области готовить информационные вбросы. Соответствующей информацией политик поделился с журналистами из агентства Ассошиэйтед Пресс.

То, что происходило в Буче, …мы знаем, кто организовал эту показуху. Это в основном были англичане…Если вы в это не верите - господь с вами. Я же не могу вас заставить верить. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

По словам главы государства, у белорусской стороны есть конкретные данные о прибытии британских представителей на четырех автомобилях в Бучу. Минск передал российским партнерам номера транспортных средств, которые прибыли в регион из Львова. На этих машинах корреспонденты осуществляли съемку трагедии в Буче, после чего ролики и фотографии распространялись по социальным сетям.

Лукашенко: Белоруссия не собирается развязывать конфликт на Западе.

Фото и видео: Telegram / Пул Первого