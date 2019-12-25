Лукашенко: Белоруссия не собирается развязывать конфликт на Западе

Президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия не собирается угрожать и развязывать конфликт на Западе. Соответствующей информацией глава государства поделился с журналистами агентства Associated Press в рамках интервью в Минске. По мнению политика, иностранные партнеры "могут спать спокойно".
Мы никому не угрожаем и угрожать не собираемся, и не будем это делать. Более того, да и угрожать мы не можем: мы знаем, кто нам противостоит.
Александр Лукашенко, президент Белоруссии
По мнению лидера республики, начинать "войнушку" на Западном направлении не входит в национальные интересы белорусов.
Лукашенко предположил, что операция России на Украине затянулась.
Фото и видео: Telegram / Пул Первого
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все