Советник украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович рассказал о панике в украинской армии. Эксперт заметил, что многие бойцы Вооруженных сил Украины сейчас звонят домой и беспокоятся о происходящей на фронте ситуации. Чиновник признал, что киевский режим действительно несет большие потери, "нам не просто". Ситуацию он считает тяжелой, но при этом контролируемой.
Другое дело, что напряжение сказывается, и очень многие бойцы из особо колеблющихся начали слишком сильно забрасывать своих родных сообщениями типа "все пропало"
Алексей Арестович, чиновник Украины
В качестве положительного примера Алексей Арестович привел пример представителей национального батальона "Азов", которые "оказались в безнадежной ситуации" на территории металлургического предприятия "Азовсталь" в Мариуполе. По версии чиновника, там бойцы показывают "как надо".
Арестович: ВСУ захватит Приднестровье по щелчку пальцев, если Молдавия попросит.
"Азов" - запрещенная на территории России украинская, экстремистская, террористическая, националистическая организация.
Фото и видео: YouTube / ФЕЙГИН LIVE
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все