Советник офиса президента Украины назвал бойцов "Азова" положительным примером для ВСУ.

Советник украинского президента Владимира Зеленского Алексей Арестович рассказал о панике в украинской армии. Эксперт заметил, что многие бойцы Вооруженных сил Украины сейчас звонят домой и беспокоятся о происходящей на фронте ситуации. Чиновник признал, что киевский режим действительно несет большие потери, "нам не просто". Ситуацию он считает тяжелой, но при этом контролируемой.

Другое дело, что напряжение сказывается, и очень многие бойцы из особо колеблющихся начали слишком сильно забрасывать своих родных сообщениями типа "все пропало" Алексей Арестович, чиновник Украины

В качестве положительного примера Алексей Арестович привел пример представителей национального батальона "Азов", которые "оказались в безнадежной ситуации" на территории металлургического предприятия "Азовсталь" в Мариуполе. По версии чиновника, там бойцы показывают "как надо".

Арестович: ВСУ захватит Приднестровье по щелчку пальцев, если Молдавия попросит.

"Азов" - запрещенная на территории России украинская, экстремистская, террористическая, националистическая организация.

Фото и видео: YouTube / ФЕЙГИН LIVE