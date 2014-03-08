El País: Еврокомиссия предложила странам ЕС делиться газом при сокращении российских поставок

Также западные государства готовы ввести нормирование энергии, чтобы сократить отставание некоторых государств.

От Еврокомиссии поступило предложение странам-членам Евросоюза о плане действий на случай прекращения поставок газа из РФ. Информацию приводит испанская газета El Pais.

Так, европейские стран рассматривают возможность делиться "голубым топливом" со своими партнерами, которых в наибольшей степени затронет прекращение импорта. Также при принятии инициативы будет введено нормирование энергии - таким способом представители ЕК рассчитывают нивелировать конкуренцию между государствами.

В качестве основы для реализации планов будет использован регламент о безопасности поставок от 2017 года. Окончательно решение Еврокомиссия примет к 18 мая.

Ранее мы сообщили о том, что к 2030 году Франция намерена заменить российский газ биометаном.

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