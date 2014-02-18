Independent: к 2030 году Франция намерена заменить российский газ биометаном

Во Франции готовятся полностью перейти на использование биометана вместо российского "голубого топлива" к 20230 году. Об этом сообщило издание The Indepentent.
Отмечается, что ресурс будут получать посредством обработки сельскохозяйственных отходов. На данный момент доля 2021 года биометана в стране невелика - к концу 2022 года она должна превысить 2%.
Как подчеркивает издание, к 2030 году французское правительство будет готово повысить долю биогаза в энергетике страны до 20%. Идею уже поддержали фермеры, которые запускают частные предприятия для выработки ресурса.
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Фото: Pixabay
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