Independent: к 2030 году Франция намерена заменить российский газ биометаном

Как утверждают представители отрасли, к этому времени использование природного ресурса в энергетике страны может достичь 20%.

Во Франции готовятся полностью перейти на использование биометана вместо российского "голубого топлива" к 20230 году. Об этом сообщило издание The Indepentent.

Отмечается, что ресурс будут получать посредством обработки сельскохозяйственных отходов. На данный момент доля 2021 года биометана в стране невелика - к концу 2022 года она должна превысить 2%.

Как подчеркивает издание, к 2030 году французское правительство будет готово повысить долю биогаза в энергетике страны до 20%. Идею уже поддержали фермеры, которые запускают частные предприятия для выработки ресурса.

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