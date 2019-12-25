МИД: Россия выполнит обязательства по поставкам продовольствия

Алексей Зайцев сообщил о том, что Запад пытается выставить РФ виноватой в дефиците.

В российском внешнеполитическом ведомстве рассказали о том, что страна выполнит международные обязательства по имеющимся контрактам по поставкам продовольствия. Этот вопрос на регулярном брифинге с журналистами поднял заместитель руководителя Департамента по информации и печати Алексей Зайцев. Чиновник заметил, что на Западе обсуждается вопрос безопасности в данной сфере. По мнению дипломатов, коллективный Запад пытается обвинить российскую сторону в провоцировании дефицита продуктов.

Дескать, первопричиной кризиса является специальная военная операция. Не собираемся уклонятся и от предметного обсуждения вопроса продовольственной безопасности. Алексей Зайцев, замглавы МИД РФ

В МИД РФ видят на глобальном рынке предпосылки кризиса агропромышленных товаров, но видят причины проблемы гораздо глубже. Зайцев пояснил, что прежде всего вопрос связан с просчетами и накопленными системными ошибками в макроэкономической, финансовой, торговой, энергетической политике Запада. Россию же дипломат считает ответственным участником мирового рынка, который добросовестно исполняет обязательства.

МИД РФ призвал ЕС отказаться от неоколониальных замашек в отношении Западных Балкан.

Фото и видео: МИД России

