МИД: Россия выполнит обязательства по поставкам продовольствия

В российском внешнеполитическом ведомстве рассказали о том, что страна выполнит международные обязательства по имеющимся контрактам по поставкам продовольствия. Этот вопрос на регулярном брифинге с журналистами поднял заместитель руководителя Департамента по информации и печати Алексей Зайцев. Чиновник заметил, что на Западе обсуждается вопрос безопасности в данной сфере. По мнению дипломатов, коллективный Запад пытается обвинить российскую сторону в провоцировании дефицита продуктов.
Дескать, первопричиной кризиса является специальная военная операция. Не собираемся уклонятся и от предметного обсуждения вопроса продовольственной безопасности.
Алексей Зайцев, замглавы МИД РФ
В МИД РФ видят на глобальном рынке предпосылки кризиса агропромышленных товаров, но видят причины проблемы гораздо глубже. Зайцев пояснил, что прежде всего вопрос связан с просчетами и накопленными системными ошибками в макроэкономической, финансовой, торговой, энергетической политике Запада. Россию же дипломат считает ответственным участником мирового рынка, который добросовестно исполняет обязательства.
МИД РФ призвал ЕС отказаться от неоколониальных замашек в отношении Западных Балкан.
Фото и видео: МИД России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все