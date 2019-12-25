МИД РФ призвал ЕС отказаться от неоколониальных замашек в отношении Западных Балкан

Алексей Зайцев рассказал об отношении Евросоюза к региону как к "заднему двору".

В российском внешнеполитическом ведомстве призвали Евросоюз отказаться от неоколониальных замашек в отношении Западных Балкан. Соответствующее заявление сделал в рамках регулярного брифинга с журналистами заместитель руководителя Департамента по информации и печати в МИД РФ Алексей Зайцев. Чиновник считает, что Брюсселю требуется придерживаться уважительного и равноправного подхода к соседним странам в европейском регионе.

Дипломат обратил внимание СМИ на официальные заявления канцлера ФРГ Олафа Шольца на совместной пресс-конференции в Берлине с премьером непризнанного Косова Альбином Курти. Там немец указал на принадлежность Западных балкан к Европе. Он считает, что они должны в будущем стать частью ЕС.

Подобные ни к чему не обязывающие заявления еэсовцы делают для того, чтобы приободрить западнобалканские страны, где растет разочарование затянувшейся пробуксовкой процесса их сближения с Евросоюзом. Алексей Зайцев, замглавы пресс-службы МИД РФ

В МИД РФ подчеркнули, что Германия основательно подзабыла уроки истории, поэтому продолжают воспринимать Западные Балканы как сферу своих исключительных геополитических интересов. По мнению Зайцева, В ЕС относятся к региону как к "заднему двору".В МИД РФ заявили о стагнации в российско-украинских переговорах.

В МИД РФ заявили о стагнации в российско-украинских переговорах.

Фото и видео: МИД России

