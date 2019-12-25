В МИД РФ заявили о стагнации в российско-украинских переговорах

Алексей Зайцев напомнил, что Запад продолжает поставлять Киеву вооружение и технику.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили о стагнации в российско-украинских переговорах. Соответствующей информацией с журналистами во время выступления на регулярном брифинге в МИД РФ поделился заместитель руководителя Департамента по информации и печати Алексей Зайцев.

Российско-украинские переговоры находятся в состоянии стагнации…Наращиваются поставки вооружений на Украину, масштабы которых исчисляются миллиардами долларов. Алексей Зайцев, замглавы пресс-службы МИД РФ

Эксперт напомнил, что США направили военную помощь Киеву в размере 3,8 млрд долларов. Также активно предоставляют боевую технику для ВСУ Великобритания, Франция, Канада, Польша и страны Прибалтики. По мнению российской стороны, такая ситуация приводит к дальнейшей эскалации конфликта, увеличению числа новых жертв среди мирного населения. Алексей Зайцев подчеркнул, что заявления политиков из Киева говорят о нежелании вести диалог с Москвой, что подтверждает важность демилитаризации и денацификации страны.

МИД РФ: Россия не намерена применять ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине.

Фото и видео: МИД России