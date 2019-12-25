МИД РФ: Россия не намерена применять ядерное оружие в ходе спецоперации на Украине

Алексей Зайцев подтвердил принципы РФ.

Россия не намерена применять ядерное оружие в ходе специальной военной операции на Украине. Такое заявление сделал в рамках брифинга с журналистами заместитель руководителя Департамента по информации и печати в МИД РФ Алексей Зайцев. Дипломат уточнил прессе, что такой вариант развития ситуации не соответствует задачам Москвы.

Сценарии возможного применения нами ядерного оружия четко прописаны в российских доктринальных документах. Они не применимы к реализации задач, поставленных на Украине. Алексей Зайцев, замглавы пресс-службы МИД РФ

Алексей Зайцев подчеркнул, что от Запада и Украины российская сторона ожидает каких угодно провокаций как в медиапространстве, так и непосредственно "на земле". Однако в РФ придерживаются твердого принципа о том, что в ядерном сражении не может быть победителей, поэтому такая война не должна быть развязана.

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Фото и видео: МИД России