За прошлый год на рынке строящихся апартаментов города продали 5,3 тыс. лотов, или 161 тыс. "квадратов".

В среду, 26 января, в пресс-службе консалтингового центра "Петербургская Недвижимость" (Setl Group) рассказали Piter.tv, что спрос на апартаменты в Петербурге побил исторический рекорд в 2021 году.

Так, за 12 месяцев прошлого года на рынке строящихся апартаментов продали 5,3 тыс. лотов или 161 тыс. "квадратов". Например, в 2018-2019 году на первичном рынке продали 4,3-4,9 тыс. апартаментов, а рост объема спроса в 2021 к 2020 году составил +13%.

Наибольшую долю в спросе заняли сервисные апартаменты. Преимущественно данные апарт-отели расположены вблизи станций метро "Парнас", "Черная речка", "Улица Дыбенко", "Бухарестская", "Кировский завод".

Высокий спрос объясняется желанием покупателей сохранить сбережения в период нестабильной экономической ситуации, высокой инфляции и серьезных инфляционных рисков в будущем. Традиционно одним из преимуществ апартаментов является относительно низкая цена покупки по сравнению с жильем – минимальная стоимость лота от 3,5-3,6 млн рублей. Между тем, средняя цена сервисных апартаментов только за 2021 год выросла на 38% до 247,1 тыс. рублей за "квадрат", а по итогам 2020 года рост цены составил более 20%.

Очередь на жилье за 2021 год в Петербурге сократилась на 17%.

Фото: Piter.tv