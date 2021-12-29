Очередь на жилье за 2021 год в Петербурге сократилась на 17%

Петербург приобрел 902 квартиры для детей-сирот и 1 918 квартир – для иных льготных категорий граждан.

В среду, 26 января, Государственный жилищный фонд Петербурга за прошлый год увеличился на 156,1 тыс. кв. метров (3 085 квартир). Такие данные привел председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко в ходе своего доклада об итогах реализации адресной инвестиционной программы на заседании правительства.

Так, город приобрел 2820 квартир (143,2 тыс.кв.м жилья), 902 квартиры из которых купили для детей-сирот. Отмечается, что городская очередь на жилье за год сократилась на 17%. Также было заключено госконтрактов на покупку 799 квартир общей площадью 37,5 тыс.кв.м и 515 квартир в 2022 году.

По словам Москаленко, в прошлом году приняли постановление для приближения квартир к рыночной стоимости, согласно которому предельная цена установлена в пределах от 129тыс. руб. до 163,3 тыс. руб. за "квадрат".

Принятые нововведения повысили интерес застройщиков, увеличили количество участников торгов, и, как результат, привели к увеличению количества приобретаемых квартир. председатель КЭПиСП Валерий Москаленко

Фото: Piter.tv