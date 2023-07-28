Пляжи в Сочи закрыли для купания из-за непогоды

В Краснодарском крае фиксируется ухудшение погодных условий.

Сочинские пляжи, расположенные вдоль центральной набережной "Маяк", а настоящее время закрыты для купания отдыхающих. Соответствующее заявление сделали представители регионального экстренного ведомства. Специалисты заметили, что в настоящее время в зонах установлены красные флаги, а вход на территорию перекрыт сигнальными лентами. Днем ранее сотрудники ГУ МЧС России по Краснодарскому краю предупреждало местное население и путешественников о ливнях в Сочи, ветре с порывами до 25 метров в секунду. Метеорологи также не исключали выход рек из берегов во время непогоды, а также появление смерчей над акваторией моря и оползней. С сегодняшнего дня вход на пляжи запрещен, а вся туристическая инфраструктура - шезлонги, зонты собраны. На территории города регистрируется пасмурная погода. В море начинается шторм.

Голкипер Денис Адамов переходит из "Сочи" в "Зенит".

Фото и видео: Telegram / РИА Новости