  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Петербург выкупит у инвестора детский сад на Пулковском шоссе
Сегодня, 12:06
126
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Петербург выкупит у инвестора детский сад на Пулковском шоссе

0 0

В учреждении есть бассейн, игровые площадки и спортивный комплекс.

Детский сад на Пулковском шоссе войдет в собственность Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 2 октября.

Градоначальник Северной столицы подписал постановление, согласно которому детское дошкольное учреждение в доме № 71, корпус 5, по Пулковскому шоссе выкупят у инвестора.

По мнению губернатора, социальный объект увеличит количество мест в дошкольных учреждения для жителей ЖК "Зеленый квартал". Известно, что детский сад рассчитан на 220 воспитанников. В нем есть бассейн, игровые комнаты и спортивные площадки.

Ранее на Piter.tv сообщили, что 10 петербургских школ вошли в топ-100 лучших учебных заведений в стране.

Фото: Pexels

Теги: беглов, бюджетные учреждения, дети, детские сад, пулковское шоссе
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
medinon
Сегодня 12:19

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133

Заранее большое человеческое спасибо.
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии