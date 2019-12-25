Петербург выкупит у инвестора детский сад на Пулковском шоссе

Детский сад на Пулковском шоссе войдет в собственность Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 2 октября.
Градоначальник Северной столицы подписал постановление, согласно которому детское дошкольное учреждение в доме № 71, корпус 5, по Пулковскому шоссе выкупят у инвестора.
По мнению губернатора, социальный объект увеличит количество мест в дошкольных учреждения для жителей ЖК "Зеленый квартал". Известно, что детский сад рассчитан на 220 воспитанников. В нем есть бассейн, игровые комнаты и спортивные площадки.
Ранее на Piter.tv сообщили, что 10 петербургских школ вошли в топ-100 лучших учебных заведений в стране.
Фото: Pexels
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