Петербург выкупит у инвестора детский сад на Пулковском шоссе

В учреждении есть бассейн, игровые площадки и спортивный комплекс.

Детский сад на Пулковском шоссе войдет в собственность Петербурга. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 2 октября.

Градоначальник Северной столицы подписал постановление, согласно которому детское дошкольное учреждение в доме № 71, корпус 5, по Пулковскому шоссе выкупят у инвестора.

По мнению губернатора, социальный объект увеличит количество мест в дошкольных учреждения для жителей ЖК "Зеленый квартал". Известно, что детский сад рассчитан на 220 воспитанников. В нем есть бассейн, игровые комнаты и спортивные площадки.

Ранее на Piter.tv сообщили, что 10 петербургских школ вошли в топ-100 лучших учебных заведений в стране.

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