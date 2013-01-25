10 петербургских школ вошли в топ-100 лучших учебных заведений в стране

Лидирующие позиции рейтинга заняли московские школы.

Десять петербургских школ попали в топ-100 учебных заведений России, выпускники которых поступают в ведущие вузы страны. Рейтинг 29 сентября представило агентство RAEX.

В первую десятку попал Президентский физико-математический лицей № 239, который занял 7 место. В рейтинг также вошли: Санкт-Петербургский губернаторский физико-математический лицей №30 (14 место), Лицей "Физико-техническая школа" имени Ж.И. Алферова (16 место), Академическая гимназия имени Д. К. Фаддеева СПбГУ (22 место), Естественно-научный лицей СПбПУ (30 место), Лицей № 366 "Физико-математический лицей" (37 место), Аничков Лицей (Дворец творчества юных) (48 место), Лицей № 533 "Образовательный комплекс "Малая Охта" (52 место), Гимназия № 116 (87 место) и Санкт-Петербургская классическая гимназия № 610 (93 место).

Лидирующие позиции рейтинга заняли московские школы: СУНЦ МГУ, Центр педагогического мастерства и лицей "Вторая школа".

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Фото: pexels.com