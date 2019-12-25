Эксперты рассказали, кем и где хотят работать молодые специалисты СЗФО

Бывшие студенты являются одной из самых активных групп соискателей.

В четверг, 5 августа, эксперты сервиса hh.ru поделились с Piter.tv данными, согласно которым с начала текущего года начинающие специалисты и студенты из регионов СЗФО разместили более 572 тысяч резюме.

Так, по последним данным, наибольшая доля резюме в сфере "Начало карьеры, студенты" в СЗФО размещается молодыми жителями Петербурга (до 70% от всего объема), на втором месте Калининградская и Ленинградская области, наименее активны в поиске работы выпускники и студенты из НАО и Псковской области.

Наибольшим интересом пользуется сфера продаж, затем "ИТ, телеком" и сфера административного персонала.

За последние 2 года доля молодых соискателей по всей стране, работающих или желающих работать в государственных органах, практически не изменилась. В свою очередь сократилась доля работающих и желающих работать в коммерческих компаниях, а вот доля предпочитающих фриланс продолжила стабильный рост. Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru по СЗФО

Портрет молодого соискателя, в 57% случаев, девушки, средний возраст которых до 22 лет. В большей части резюме, опубликованных в сфере "Начало карьеры", отмечено наличие среднего образование (55%), у части есть высшее образование (27%), а некоторые продолжают учиться в вузе (15%) или имеют средне-специальное образование (18%).

В большинстве своем (13%) из тех, кто отмечает уровень владения английским языком, владеют им на среднем уровне, еще 11% остановились на средне-продвинутом уровне, в совершенстве английским овладел 1% молодых специалистов.

Как правило, молодые соискатели и выпускники ищут работу на полный день и с полной занятостью (более 80%), при этом 37% интересует частичная занятость, каждый пятый не откажется от "удаленки", 2% или более 2 400 начинающих специалистов готовы рассмотреть вахту. Каждый пятый молодой специалист в СЗФО указывает в своем резюме, что ожидает зарплату от 30 тыс. до 40 тыс. рублей, зарплату от 60 тыс. до 80 тыс. ждут 4%.

Эксперты проанализировали рынок и сообщили, что молодых специалистов ждут в компаниях из сферы продаж, ресторанно-гостиничного бизнеса, ИТ-отрасли, административного и рабочего персонала. Меньше всего вакансий для начинающих специалистов в СЗФО можно найти в сфере добычи сырья, в юридической сфере и закупках. Средняя заработная плата, которую работодатели готовы предложить недавним выпускникам, составляет около 40 тыс. рублей.

По итогам первых шести месяцев текущего года заметно, что работодатели стали более лояльны к начинающим работникам.

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