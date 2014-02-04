Петербурженка стала помощником машиниста электропоезда

Молодая петербурженка Екатерина Сергеева стала помощницей машиниста электропоезда. До недавнего времени эта работа была в перечне запрещенных для женщин профессий. В беседе с "Народными новостями" девушка рассказала о своем профессиональном пути.
Стать помощника машиниста поезда Екатерина хотела еще с детства. Уже тогда было понятно, что увлечение поездами перерастет в профессию. Так оно и вышло. Девушка окончила среднее специальное образование в смежной отрасли. После отмены ограничений Екатерина "пошла на курсы подготовки на помощника машиниста". Завершив обучение, девушка работает на этой должности с января 2021 года.
Сергеева отметила, что сейчас профессия не пользуется спросом среди женщин. По ее мнению, причиной этому стали стереотипы в обществе. Однако она надеется, что в ближайшем будущем все изменится.
По словам девушки, в железнодорожном полотне и составах есть особая романтика. В честь Дня железнодорожника Екатерина напомнила пассажирам о том, что нужно соблюдать правила безопасности в поездах и на путях.
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Фото: Piter.tv
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