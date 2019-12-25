Петербургское УФАС попросило отменить штрафы для гостиниц за неуплату коммунальных платежей

Урегулирование вопроса позволит сохранить этот сектор экономики.

Петербургское УФАС просит организаций сделать послабления в оплате коммунальных услуг для представителей гостиничного бизнеса. Об этом пресс-служба ведомства сообщила 6 мая.

Ранее с таким обращением к УФАС обратились представители рынка гостиничных услуг. Они обратили внимание на резкое падение спроса на их услуги, что привело к значительным финансовым потерям. Гостиницы не могут полностью и своевременно оплачивать коммунальные платежи, а это влечет начисление пеней за просрочку.

Обращение направлено в ГУП "Ленсвет", ООО "Петербургтеплоэнерго", ГУП "ТЭК СПб", ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга", АО "Теплосеть Санкт-Петерурга", ПАО "ТГК-1", ООО "Петербургаз", ПАО "Ленэнерго", ООО "Газпром межрегионгаз Санкт-Петербург", АО "Петроэлектросбыт". УФАС попросило не начислять пени и штрафные санкции в виде отключения водоснабжения, электроэнергии, газоснабжения и теплоснабжения. Также ведомство переадресовало письмо в городские органы власти.

Нынешняя ситуация, считают в УФАС, может подходить под п.3. ст.401 ГК РФ. Она говорит о том, что обстоятельства непреодолимой силы могут выступать основанием для освобождения ответственности по обязательствам, связанным с осуществлением предпринимательской деятельности.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что власти Петербурга подготовили второй пакет мер по поддержке бизнеса.

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