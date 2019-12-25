Власти Петербурга подготовили второй пакет мер по поддержке бизнеса

Он включает в себя налоговые послабления и особые условия ипотечного кредитования.

В Петербурге подготовили второй пакет мер по поддержке бизнеса. Подробности рассказала пресс-служба Смольного.

Им предусмотрено введение моратория на штрафы и пени для малого и среднего бизнеса по теплоснабжению. Организации, управляющие гостиницами, торговыми центрами и санаториями площадью не менее 1 тыс. кв. метров освободят от налога на имущество в размере 50%. Условием является снижение или освобождение арендаторов от арендный платы на период режима повышенной готовности.

Всем пострадавшим отраслям, обрабатывающим производствам и инновационным предприятиям планируют снизить ставки налога по упрощенной схеме, а также предоставить субсидии организациям культуры на компенсацию их затрат в период ограничительных мер.

Банки выдают кредиты под 0% представителям малого и среднего бизнеса. Они пойдут на выплату зарплаты сотрудникам. .

Подробнее со всеми мерами поддержки вы можете ознакомиться на сайте администрации Петербурга.

Ранее велось обсуждение о третьем пакете мер. Также был определены критерии системообразующих предприятий города.

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