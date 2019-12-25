В 2023 году в Петербурге на поддержку бизнеса потратили 100 млрд рублей

В этой сфере задействовано уже 1,8 млн человек.

В 2023 году общий объем федеральной и региональной поддержки бизнеса в Петербурге составил 100 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор города в рамках форума "Мой бизнес-2024".

Отмечается, что малый и средний бизнес играет особую роль в экономике Северной столице. В этой сфере задействовано уже 1,8 млн человек. Это 56% работающих горожан.

Для нас очень важно выстроить эффективную и современную систему взаимодействия с малым и средним предпринимательством, интегрировать его в экономику города, в "большой" бизнес. Есть инструменты, которые будут мотивировать предпринимателей на участие в программах по реализации национальных проектов, на создание производственных линий или проекты в такой крупной отрасли, как туризм. Губернатор Петербурга

За последние годы в Петербурге реализовали свыше 30 предложений бизнес-сообщества.

Ранее мы рассказывали о том, что новые бренды одежды из-за границы покидают петербургский рынок.

Фото: Piter.TV