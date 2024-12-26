Малый бизнес Петербурга получил рекордную поддержку в размере 12 млрд рублей

Финансовая помощь предпринимателям Петербурга растет в ключевых отраслях экономики.

В Санкт-Петербурге объемы финансовой поддержки малого и среднего бизнеса достигли более 12 млрд руб., сообщил вице-губернатор Валерий Москаленко в своем Telegram-канале. Средства распределяются через городские фонды содействия кредитованию и микрофинансирования МСП.

Средства направляются в приоритетные отрасли, включая транспорт, IT-сектор и обрабатывающую промышленность. Основные цели программ — технологическое обновление, модернизация производственных мощностей, проведение исследований и разработок.

По словам Москаленко, льготные кредитные продукты ориентированы на компании, чья деятельность оказывает прямое влияние на экономику города.

Фото: Piter.TV