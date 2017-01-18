Бизнесу в Петербурге доначислили 8 млрд рублей налогов и штрафов за полгода

В период с января по июнь 2024 года Федеральная налоговая служба по Петербургу завершила 57 выездных налоговых проверок. Бизнесу было доначислено 8 млрд рублей, пишет "Деловой Петербург" 5 августа.
По словам экспертов, чаще доначисления происходят по налогу на добавленную стоимость.
Это обусловлено как применением налоговыми органами программы АСК НДС, позволяющей в автоматическом режиме просматривать всю цепочку плательщиков НДС и находить разрывы, так и распространенностью среди малого бизнеса схем дробления.
Наталья Воробьева, старший юрист Forte tax&law
Второй по объему доначислений – налог на прибыль, заявила Яна Кириллова, старший юрист практики разрешения споров юридической компании "ССП-Консалт". Это происходит, когда компания не обосновывает расходы.
Ранее мы рассказывали о том, что эксперты прокомментировали принятие Госдумой налоговых поправок в первом чтении.
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