Бизнесу в Петербурге доначислили 8 млрд рублей налогов и штрафов за полгода

По словам экспертов, чаще доначисления происходят по налогу на добавленную стоимость.

В период с января по июнь 2024 года Федеральная налоговая служба по Петербургу завершила 57 выездных налоговых проверок. Бизнесу было доначислено 8 млрд рублей, пишет "Деловой Петербург" 5 августа.

По словам экспертов, чаще доначисления происходят по налогу на добавленную стоимость.

Это обусловлено как применением налоговыми органами программы АСК НДС, позволяющей в автоматическом режиме просматривать всю цепочку плательщиков НДС и находить разрывы, так и распространенностью среди малого бизнеса схем дробления. Наталья Воробьева, старший юрист Forte tax&law

Второй по объему доначислений – налог на прибыль, заявила Яна Кириллова, старший юрист практики разрешения споров юридической компании "ССП-Консалт". Это происходит, когда компания не обосновывает расходы.

Ранее мы рассказывали о том, что эксперты прокомментировали принятие Госдумой налоговых поправок в первом чтении.

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