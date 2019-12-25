Власти Петербурга анонсировали третий пакет мер поддержки бизнеса

В Смольном рассказали о дальнейших антикризисных мерах.

Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин и глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик провели онлайн-встречу с представителями бизнеса. Стало известно, что в городе уже работают над третьим пакетом мер поддержки бизнеса, сообщила пресс-служба Смольного 29 апреля.

Второй пакет мер направлен на решение проблемы арендных отношений, вопросов коммунальных платежей, на субсидирование малого бизнеса в пострадавших отраслях для выплаты заработной платы персоналу. Также возможны льготы по налогу на имущество для ТРЦ взамен на снижение арендных ставок, мораторий на штрафы и пени по платежам за тепло во втором квартале.

Вице-губернатор анонсировал третий пакет мер. Он должен будет помочь компаниям выйти из ограничительных условий, введенных из-за пандемии коронавируса. Планируется разработать и принять стандарты безопасной деятельности, основу которых составляют рекомендации Роспотребнадзора с индивидуальными дополнениями для каждой отрасли.

Ранее в Смольном признали недостаточность мер по поддержке бизнеса.

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