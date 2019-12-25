В Смольном признали недостаточность мер по поддержке бизнеса

Несмотря на то, что ранее был реализован достаточно широкий пакет мер, власти понимают, что этого недостаточно.

В Смольном признали меры, принятые для поддержки бизнеса в Петербурге, недостаточными. Об этом заявил председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

По словам Соловейчика, он здрава оценивает те меры, которые были предприняты в период пандемии коронавируса.

На данный момент власти совместно с представителями ведущих ассоциаций бизнеса готовят второй пакет мер поддержки.

Мы как комитет безусловно верим в стойкость и гибкость нашего бизнеса, сказал представитель Смольного.

Ранее малый бизнес попросил губернатора Петербурга упростить получение помощи.

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