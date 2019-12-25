В Смольном признали недостаточность мер по поддержке бизнеса

В Смольном признали меры, принятые для поддержки бизнеса в Петербурге, недостаточными. Об этом заявил председатель комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик в эфире телеканала "Санкт-Петербург".
По словам Соловейчика, он здрава оценивает те меры, которые были предприняты в период пандемии коронавируса.
На данный момент власти совместно с представителями ведущих ассоциаций бизнеса готовят второй пакет мер поддержки.
Мы как комитет безусловно верим в стойкость и гибкость нашего бизнеса,
сказал представитель Смольного.
Ранее малый бизнес попросил губернатора Петербурга упростить получение помощи.
Фото: pixabay.com
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