В своем обращении предприниматели соглашаются с тем, что сейчас основные ресурсы направлены на заботу о жизни и здоровье людей.

В понедельник, 27 апреля, стало известно о том, что малый бизнес просит губернатора Петербурга упростить получение помощи. Соответствующая информация опубликована в письме, которое пришло на имя градоначальника Александра Беглова.

В письме представители малого бизнеса отметили, что власти правильно делают, что направляют основные ресурсы на заботу о жизни и здоровье людей. Однако если в настоящее время не поддержать предпринимателей, то потом придется создавать рабочие места ценой огромных усилий.

В частности, малый бизнес просит Смольный освободить его от арендных платежей за земельные участки.

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга назвали необходимые документы для поездки на дачу.

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