При себе необходимо иметь паспорт и документ, подтверждающий право собственности на садовый участок, дачу или договор аренды.

В понедельник, 27 апреля, стало известно о том, что власти Петербурга назвали необходимые документы для поездки на дачу. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы.

Петербуржцам необходимо при себе иметь паспорт, документ на собственность на садовый участок, дачу или договор аренды. Отмечается, что горожанам следует заранее закупить продукты.

Все необходимые покупки нужно сделать заранее в магазинах на территории Санкт-Петербурга сказано в сообщении

Также в Смольном заявили, что петербуржцам необходимо следовать на дачу без остановок.

Ранее мы сообщали о том, что субсидии на оплату ЖКУ в апреле продлили для шести тысяч петербуржцев.

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