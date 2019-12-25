Сегодня на постоянной основе субсидию на оплату "коммуналки" получают около 72000 петербургских семей.

В понедельник, 27 апреля, стало известно о том, что субсидии на оплату ЖКУ в апреле продлили для шести тысяч петербуржцев. Об этом сообщает пресс-служба вице-губернатора Петербурга Николая Бондаренко.

Известно, что в мае субсидию могут получить также 3 тысячи семей. в настоящий момент, на постоянной основе субсидию получают около 72000 петербургских семей. Средний размер соответствующих выплат составляет 1900 рублей.

Для новых субсидий власти Петербурга выделили 1 млрд рублей.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге торговым центрам снизят налоги.

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