В понедельник, 27 апреля, стало известно о том, что субсидии на оплату ЖКУ в апреле продлили для шести тысяч петербуржцев. Об этом сообщает пресс-служба вице-губернатора Петербурга Николая Бондаренко.
Известно, что в мае субсидию могут получить также 3 тысячи семей. в настоящий момент, на постоянной основе субсидию получают около 72000 петербургских семей. Средний размер соответствующих выплат составляет 1900 рублей.
Для новых субсидий власти Петербурга выделили 1 млрд рублей.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге торговым центрам снизят налоги.
Фото:pixabay
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